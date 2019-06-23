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Новости

12:06

Полиция задержала замглавы штаба Навального, заявившую о фальсификации подписей за Беглова

фото ЗакС политика Полиция задержала замглавы штаба Навального, заявившую о фальсификации подписей за Беглова

Правоохранители задержали заместителя начальника штаба Навального в Петербурге Ольгу Гусеву, сообщил глава муниципальной кампании штаба Александр Шуршев.

По словам Шуршева, Гусева задержана в рамках некого уголовного дела. Политик Алексей Навальный уточнил, что дело возбуждено в отношении самой Гусевой.

Ольга Гусева была той, кто подловил сотрудников администрации Выборгского района за оформлением подписных листов в поддержку Беглова. На опубликованном видео видно, что женщины в актовом зале оформляют некие документы, названные «подписными листами губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова, 8 сентября», внося туда паспортные данные граждан.

Сам Беглов утверждает, что не имеет к этому отношению, сказав, что это «либо какая-то провокация, либо злой умысел, либо это какая-то глупость». Накануне полиция начала проверку по просьбе Беглова.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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13:34    
Брехлов ведёт грязную кампанию по уничтожению конкурентов перед выборами.
За Бухлова голосовать не буду! Превратит весь город в сеть ломбардов.

13:16    
13:05. Да, Беглов - жертва психологических и политических репрессий со стороны прозападных экстремистов, агентов ЦРУ и "Моссада"! Но победа на выборах и вообще будет за ним! Доносы его врагам не помогут!

13:06    
12:13 - путинская мразь!

13:05   П.А.  
12:13
Ага, а Беглов - жертва политических репрессий!

12:59   Горожанин  
Усатые Трусы.

12:27    
А наркотики ей случайно не подбросили? Это отработанный приём.

12:23    
Да, что-то доносами 1937 года потянуло в Питере...Ужас!

12:13    
Гусева-мерзкая доносчица!

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