Партия Социальной защиты намерена расколоть петербургскую «Единую Россию»

Члены партии Социальной защиты (ПСЗ) разошлют избравшимся от «Единой России» депутатам муниципальных советов Петербурга письма с просьбой поддержать кандидата в губернаторы Виктора Перова, сообщили ЗАКС.Ру его сторонники.

Это решение ПСЗ приняла «с целью разобщить и расколоть» ряды единороссов. В партии Социальной защиты считают, что порядка трети действующих муниципальных депутатов лишатся поддержки партии власти на предстоящих выборах.

Сторонники Перова предлагают помочь их кандидату пройти «муниципальный фильтр», а в обмен на это пойти на выборы по спискам ПСЗ. В тексте письма, которое будет направлено мундепам, говорится, что «Единая Россия» и так теряет популярность.

«Мы вынуждены отметить, что рейтинг «Единой России» в крупных городах крайне низок. Не случайно партия власти отказалась выдвигать своих кандидатов на выборы в Мосгордуму. А член «Единой России» А.Д. Беглов в условиях колоссальной поддержки Администрации, решил баллотироваться в губернаторы Санкт-Петербурга как самовыдвиженец», - говорится в обращении.

Ранее Перов сообщил ЗАКС.Ру, что собрал уже порядка 50 подписей муниципальных депутатов и намерен собрать оставшиеся автографы после конференции петербургского отделения ЕдРа, которая состоится 25 июня.

Напомним, для участия в выборах губернатора Петербурга необходимо передать в Горизбирком 155 подписей депутатов из 84 муниципалитетов города. Более 90% действующих мундепов избрались от «Единой России».

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