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11:05

Партия Социальной защиты намерена расколоть петербургскую «Единую Россию»

фото ЗакС политика Партия Социальной защиты намерена расколоть петербургскую «Единую Россию»

Члены партии Социальной защиты (ПСЗ) разошлют  избравшимся от «Единой России» депутатам муниципальных советов Петербурга письма с просьбой поддержать кандидата в губернаторы Виктора Перова, сообщили ЗАКС.Ру его сторонники.

Это решение ПСЗ приняла «с целью разобщить и расколоть» ряды единороссов. В партии Социальной защиты считают, что порядка трети действующих муниципальных депутатов лишатся поддержки партии власти на предстоящих выборах.

Сторонники Перова предлагают помочь их кандидату пройти «муниципальный фильтр», а в обмен на это пойти на выборы по спискам ПСЗ. В тексте письма, которое будет направлено мундепам, говорится, что «Единая Россия» и так теряет популярность.

«Мы вынуждены отметить, что рейтинг «Единой России» в крупных городах крайне низок. Не случайно партия власти отказалась выдвигать своих кандидатов на выборы в Мосгордуму. А член «Единой России» А.Д. Беглов в условиях колоссальной поддержки Администрации, решил баллотироваться в губернаторы Санкт-Петербурга как самовыдвиженец», - говорится в обращении.

Ранее Перов сообщил ЗАКС.Ру, что собрал уже порядка 50 подписей муниципальных депутатов и намерен собрать оставшиеся автографы после конференции петербургского отделения ЕдРа, которая состоится 25 июня.

Напомним, для участия в выборах губернатора Петербурга необходимо передать в Горизбирком 155 подписей депутатов из 84 муниципалитетов города.  Более 90% действующих мундепов избрались от «Единой России».


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