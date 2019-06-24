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12:31

Путин: Россия рассчитывает на Петербург как на центр инноваций

фото ЗакС политика Путин: Россия рассчитывает на Петербург как на центр инноваций

Президент РФ Владимир Путин известил, что Россия надеется на Петербург как на центр, где усиленно развиваются сфера инновационных достижений. Сегодня, по словам главы государства, город на Неве уже можно назвать одним из крупнейших городов, где сформирована стабильная научно-образовательная база.

"Страна очень рассчитывает и надеется на Петербург как на один из крупнейших инновационных центров России. Само собой разумеется, что самая значительная роль не может не быть отведена людям молодым, вступающим во взрослую жизнь", - цитирует ТАСС Путина.

Раньше, отметил президент, у Петербурга был иной вектор развития, ориентированный более на оборонно-промышленный комплекс. Однако Северная столица не без усилий, но смогла встать "на гражданские рельсы", в результате чего город продолжает активно развиваться и по сей день, подытожил Путин.

Владимир Путин неоднократно заявлял о важности развития сферы искусственного интеллекта. Последний раз он сообщил, что тот, в чьих руках сконцентрирована данная "сила", способен стать "властелином мира".

Также 6 июня на ПМЭФ врио градоначальника Петербурга Александр Беглов подписал меморандум о создании в городе научно-образовательного центра "Искусственный интеллект в промышленности".

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15:22    
12-49 Написал ? Доволен собой? Теперь залезь в Википедию и узнай значение слова "инновация". Будешь удивлён, что есть такие сложные слова.

12:49    
Пудинг - ЛОР.

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