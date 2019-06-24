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17:08

Вишневский нашел «склад агиток» Беглова в муниципалитете «Северный»

фото ЗакС политика Вишневский нашел «склад агиток» Беглова в муниципалитете «Северный»

Депутат Законодательного собрания Петербурга Борис Вишневский обнаружил стопку листовок в поддержку врио губернатора Александра Беглова в здании администрации муниципального образования «Северный». Об этом ЗАКС.Ру сообщил сам парламентарий.

Вишневский приехал в МО «Северный», чтобы попросить местных депутатов поставить за него подписи для прохождения «муниципального фильтра». В одном из кабинетов администрации, которая находится в одном здании с муниципальным советом, он нашел агитки Беглова, которые обычно раздают на станцияъ метро и в магазинах «Пятерочка».

- На кабинете было написано просто «служебное помещение». А внутри, на столе у сотрудницы, лежали эти листовки, - рассказал депутат ЗакСа. – На вопрос, знает ли она, что тут нельзя держать такой склад, она честно ответила, что знает, поэтому и держит. Вообще это абсолютно незаконно. Никакая агитация в органах местного самоуправления не допускается.

Ранее стопку листовок в поддержку Беглова Вишневский обнаружил в муниципалитете «Пискаревка». По его словам, агит-материалы лежали на столе в коридоре, под информационным стендом.

Депутат Вишневский в последние дни объезжает все муниципальные советы города. Образцовым муниципалитетом из всех увиденных он назвал МО «Пороховые»:

- Там все в идеальном порядке. Меня встретили глава и два его зама, со всеми можно поговорить. Идеальный порядок. Все решения размещены на информационном стенде.

Напомним, Вишневский одним из первых заявил о намерении участвовать в губернаторских выборах. Его кандидатуру поддержала партия «Яблоко», фракцию которой он возглавляет в ЗакСе. Член «Единой России» Беглов также намерен участвовать в выборах, в качестве самовыдвиженца. Всего к вечеру 24 июня в предварительном списке кандидатов на высший должностной пост Петербурга – 26 фамилий.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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