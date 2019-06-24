Беглов собрал необходимое количество подписей в свою поддержку, но останавливаться не намерен

Кандидату в градоначальники Северной столицы, временному главе города Александру Беглову удалось собрать необходимое для регистрации на выборах количество подписей в свою поддержку, поделился с "Фонтанкой" пресс-секретарь его штаба Сергей Кормилицын.

"Подписи собраны, сейчас собирается запас, необходимый в случае, если часть собранных автографов будет забракована", - известил он на церемонии открытия "базы" врио на Большеохтинском проспекте.

Примечательно, но на мероприятие не приехал ни он сам, ни большинство его координаторов, а именно - главный тренер "Зенита" Сергей Семак, директор музея "Петергоф" Елена Кальницкая, директор "ОДК-Климов" Александр Ватагин, председатель Общественного совета по развитию малого предпринимательства Петербурга Елена Церетели. Единственным, кто добрался, был глава петербургского совета ветеранов Василий Волобуев.

Для допуска на выборы кандидату-самовыдвиженцу помимо 150 подписей мундепов необходимо собрать подписи 2% избирателей, а это - более 75 тысяч человек.

Ранее, напомним, Беглов обратился в полицию после того, как резонансным стало видео сотрудников петербургского штаба Алексея Навального о том, как в стенах администрации Выборгского района, предположительно, чиновницы заполняют некие документы, названные "подписными листами губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова, 8 сентября".

В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в

.



Посмотреть общий рейтинг персон.