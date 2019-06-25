Капитанов продолжит участие в губернаторских выборах после назначения в Смольный

Глава фракции ЛДПР в Законодательном собрании Петербурга и кандидат в губернаторы города Олег Капитанов намерен сдать депутатский мандат в среду, 26 июня. Об этом он рассказал ЗАКС.Ру.

После сложения парламентских полномочий Капитанов сможет вступить в должность председателя комитета по межнациональным отношениям и реализации миграционной политики. Ориентировочно о переходе в комитет можно будет говорить 27 июля, считает депутат.

На новой должности выдвиженец в губернаторы планирует начать с инвентаризации. Капитанов добавил, что ему трудно судить о причинах такого предложения от врио губернатора Александра Беглова.

- Мы видим, что в городе есть проблема с мигрантами. И я так понимаю со слов Александра Дмитриевича, комитет был «свободным», - поделился парламентарий.

При этом, он не будет отказываться от губернаторских амбиций. Кампания по выдвижению на пост главы Петербурга продолжится, заявил Капитанов.

- Я выдвигаюсь в губернаторы, но пока ситуация с подписями тяжелая. Кандидатуры не снимаем, - сказал лидер фракции ЛДПР.

Кто займет его место в ЗакСе, Капитанов сказать не смог. Выбирать кандидатуру будет высший совет партии, также должна будет пройти конференция ЛДПР по утверждению будущего депутата.

На заседании городского правительства 25 июня Капитанов пожаловался Беглову на проблемы с «муниципальным фильтров» и попросил помощи в его прохождении. Врио губернатора ответил, что не сможет убедить муниципальных депутатов отдать подписи за представителя ЛДПР. Также Беглов спросил, чем же остальные выдвиженцы в губернаторы хуже Капитанова. Затем временный глава Петербурга предложил депутату должность председателя комитета по межнациональным отношениям, на что Капитанов согласился.

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