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15:55

Цыпляев не считает, что съемка "фальсификации подписей" за Беглова - "провокация"

фото ЗакС политика Цыпляев не считает, что съемка "фальсификации подписей" за Беглова - "провокация"

Политик, бывший полпред по Северо-Западному федеральному округу Сергей Цыпляев признался, что го смущает термин "провокация", когда его употребляют неправильно и не по назначению. Именно так, по его мнению, термином воспользовался врио губернатора Александр Беглов, комментируя распространившийся в интернете видеоролик, на котором ведется сомнительное с правовой точки зрения оформление подписей в его поддержку.

"Провокация - это когда что-то делается, чтобы вызвать от вас определенные обратные действия. Возникает вопрос - что именно это провоцировало? Плохое слово, его теперь используют по любому поводу, когда что-то не нравится . Если что, "очернить" - это не провокация", - постулировал он в эфире "Эха Петербурга".

Между тем, исход выборов, к неудовольствию Цыпляева, как ему видится, предрешен. Тому виной и начавшийся сезон больших отпусков, и, в гораздо более значительной степени, существование непреодолимого муниципального фильтра.

По мнению членов команды Алексея Навального, в здании администрации Выборгского района во время их визитах велась противозаконная деятельность и фальсификация избирательных документов. В связи с этим они требуют привлечения Беглова к уголовной ответственности.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.

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