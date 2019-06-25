Макаров напомнил, что Беглов был одним из основателей "Единой России" в Петербурге

Спикер петербургского Законодательного собрания Вячеслав Макаров выступая 25 июня с приветственным словом на конференции петербургского отделения "Единой России" в очередной раз заявил, что партия поддержит врио губернатора Петербурга Александра Беглова на выборах главы города.

Макаров отметил, что это необходимо, поскольку президент Владимир Путин "положил свой авторитет на чашу весов Беглова". Также председатель ЗакСа напомнил, что врио губернатора Петербурга был одним из основателей регионального отделения партии.

Спикер призвал однопартийцев не обращать внимания на "трескотню СМИ и желтизну Telegram-каналов", распространяющие слухи.

Он также добавил, что сейчас наступает "стрелка ответственности" за будущее Петербурга.

Напомним, губернаторские выборы пройдут в Петербурге 8 сентября. Единоросс Беглов идет на них самовыдвиженцем.

Сергей Еремеев

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