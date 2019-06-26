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10:51

Чебыкин - Вишневскому: "Ваша мечта стать губернатором просто несбыточна"

фото ЗакС политика Чебыкин - Вишневскому: "Ваша мечта стать губернатором просто несбыточна"

Заседание Заксобрания Петербурга 26 июня началось со словесной перепалки между лидером фракции "Яблоко" Борисом Вишневским и депутатом от "Единой России" Константином Чебыкиным.

Вишневский, выступая с трибуны, перечислил нарушения в ходе выдвижения кандидатов в муниципальные депутаты, которые видел сам и о которых ему сообщили. По словам депутата, сводки о нарушениях избирательных прав приходят к нему каждые пять минут. 

- Сейчас происходит войсковая операция по недопущению кандидатов, - заявил "яблочник". 

После нескольких минут выступления спикер ЗакСа Вячеслав Макаров отключил ему микрофон, но Вишневский продолжал говорить с трибуны:

- Я надеюсь, что это позорище прекратится, и все желающие смогут принять участие в выборах.

После того, как депутат вернулся на свое место, его начал критиковать Чебыкин. Единоросс-василеостровец обратил внимание, что в муниципалитетах Васильевского острова никаких нарушений нет, а Вишневский приезжал к местным муниципалам для того, чтобы попытаться собрать подписи, необходимые для участия в губернаторских выборах.

- Ваша мечта стать губернатором просто несбыточна, - повысил голос Чебыкин.

Сергей Еремеев


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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