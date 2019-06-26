ЗакС окончательно утвердил меры поддержки перенесшим ишемический инсульт

Депутаты петербургского Законодательного собрания на заседании 26 июня приняли в третьем чтении законопроект о закупке лекарственных средств для жителей города, перенесших ишемический инсульт.

Председатель парламентской комиссии по социальной политике и здравоохранению Елена Киселева ранее отметила, что отсутствие качественного лечения после первого инсульта становится причиной повторного инсульта.

“Важно, что из числа пациентов с повторным инсультом в Санкт-Петербурге от 38% до 75% пациентов умирает в период госпитализации”, - указала автор инициативы в пояснительной записке.

По словам Киселевой, принятие инициативы позволит городскому бюджету сэкономить порядка 370 миллионов рублей в год, так как лечение перенесших повторный инсульт обходится дороже.

Сергей Еремеев

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