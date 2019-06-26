Старейший депутат ЗакСа представил новую версию закона Петербурга о промышленной политике

78-летний единоросс Борис Ивченко на заседании петербургского Заксобрания 26 июня представил новую редакцию городского закона об основах промышленной политике.

По словам депутата, эта версия стала итогом работы, которая велась с 2016 года группой под руководством теперь уже бывшего вице-губернатора Петербурга Сергея Мовчана.

Новая редакция имеет протекционистский характер в отношении промышленных предприятий Петербурга, отметил Ивченко. В частности, согласно оценки парламентария, она включает реальные меры государственной поддержки производства.

За принятие инициативы проголосовали 36 депутатов. Голосовавших против и воздержавшихся не было.

Сергей Еремеев

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