"Сидельца" за посты в интернете отпустили под подписку о невыезде

Активиста Владимира Тимошенко, задержанного 24 июня сотрудниками ФСБ в связи с его противозаконными призывами в социальных сетях, отпустили под подписку о невыезде, пишет ТАСС со ссылкой на адвоката Виталия Черкасова.

"Следствие не направляло в суд ходатайство об избрании ему какой-либо меры пресечения. Обвинение ему так и не предъявлено", - рассказал юрист.

Новое дело против Тимошенко возбуждено по статье 280 УК (публичные призывы к экстремизму). Любопытно, что инкриминируемый ему пост в социальной сети уже рассматривался судом в рамках предыдущего уголовного дела против Тимошенко, которое закончилось для него двумя годами колонии строгого режима. Однако тогда активист националистических взглядов лишился свободы из-за другого текста, а в том, в свою очередь, состава преступления не нашли.

В мае 2019 года Кисловодский горсуд снял с него судимость в связи с частичной декриминализацией вменяемой ему уголовной статьи - 282 часть 1. Свой реальный срок Тимошенко попытался обжаловать в Европейском суде по правам человека, который пока не огласил своего решения.