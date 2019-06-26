В петербургском ЗакСе закрыли парламентский год

Законодательное собрание Петербурга на заседании 26 июня объявило о перерыве в своей работе до 18 сентября.

Председатель ЗакСа Вячеслав Макаров заявил, что за парламентский год было принято 350 нормативно-правовых актов, а депутаты получили 13 тысяч обращений от горожан.

- Главная задача - чтобы не бронзоветь, - отметил спикер.

Макаров также назвал главным дирижером Законодательного собрания жителей города. Днем раньше он говорил то же самое на региональной конференции "Единой России".

В конце выступления председатель парламента объяснил коллегам, что обычно дает им советы, а не занимается дисциплинарной ротацией.

Сентябрьские выборы Макаров призвал провести так, чтобы депутатам потом не пришлось прятаться друг от друга "за колоннами Мариинского дворца".

Сергей Еремеев

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