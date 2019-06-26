Лев Лурье: Для проигрыша на выборах Беглову может хватить трех телеэфиров

Продолжающий скептически оценивать шансы врио губернатора Александра Беглова на то, чтобы полновесно утвердиться в статусе градоначальника, историк и общественный деятель Лев Лурье уповает на проведение выборов в два тура. Во втором туре голосования, по его версии, петербуржцы, скорее всего, будут выбирать между Бегловым и кандидатом от коммунистов Владимиром Бортко.

Для того, чтобы Беглов проиграл в губернаторской гонке и в городе "случилась Хакасия", рассудил петербуржец в радиоэфире, нужно не так много: Беглову нужно продолжать "гнуть" линию своего публичного поведения, которая, как представляется Лурье, работает скорее на антирейтинг врио.

Власти достаточно совершить еще несколько ошибок, достаточно трех больших скандалов. Да просто - если Александр Дмитриевич Беглов еще три раза выступит по телевизору, а у него это так "замечательно" получается, то, вполне возможно, людям этого будет вполне достаточно для того, чтобы проголосовать за кого угодно кроме него. — Лев Лурье

При этом историк особо оговорил то, что, как бы странно это ни звучало, но, давя на городскую власть различным образом, граждане делают ее качественнее и грамотнее.

В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в

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