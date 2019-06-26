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17:54

Беглов решил не сдавать в ГИК собранные в Выборгском районе подписи после скандала

фото ЗакС политика Беглов решил не сдавать в ГИК собранные в Выборгском районе подписи после скандала

Врио губернатора Петербурга Александр Беглов заявил, что не станет сдавать подписи, собранные в Выборгском районе, из-за скандала с фальсификацией, заявление Беглова опубликовала его пресс-секретарь Инна Карпушина.

Решение было принято на фоне «политических спекуляций». Беглов поблагодарил жителей района за «поддержку». «Я принял решение, что те подписи, которые были собраны в Выборгском районе, мы не будем сдавать их в избирательную комиссию», - сказал Беглов.

Ранее сотрудники штаба Навального опубликовали видео, записанное в актовом зале администрации Выборгского района. На видео женщины за длинным столом оформляют некие документы, названные «подписными листами губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова, 8 сентября», внося туда паспортные данные граждан. Сам Беглов утверждал, что не имеет к этому отношению, назвав произошедшее «либо какой-то провокацией, либо злым умыслом, либо какой-то глупостью».

Беглов попросил правоохранительные органы проверить ситуацию. Этим занялись МВД и Следственный комитет. Спустя два дня после публикации видео полиция задержала активистку штаба Навального Ольгу Гусеву, одну из авторов ролика. Ей так и не объяснили причину задержания, ссылаясь на уголовное дело, но вскоре отпустили

 


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19:22    
Александр Дмитриевич, я лично ставил подпись за Вас!
Кто это сделал, и под чьим «крылом» это было, думаю понесут суровое наказание. Доверия им уже нет. Можете увольнять всех.
А мы, те, кто реально ставил подпись в поддержку Вас, отдаст за Вас голос и в день выборов.
Да хранит Вас Бог!

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