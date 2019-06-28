Вишневский об отношениях с Макаровым: Дружеские, но не политические

Депутат ЗакСа Борис Вишневский в интервью «Новому проспекту» рассказал, что со спикером парламента, председателем петербургского отделения «Единой России» Вячеславом Макаровым его связывают дружеские отношения, но их политические взгляды совсем не совпадают.

«Меня действительно связывают с Макаровым дружеские отношения, но не политические», - сказал Вишневский. По его словам, политически он и Макаров «совершенно противоположны».

В пример Вишневский привел ситуацию с недопуском в ЗакС корреспондента «Эха Москвы в Петербурге» Сергея Кагермазова, критические статьи которого вызвали неудовольствие Макарова. По словам Вишневского, он не раз обсуждал с Макаровым эту ситуацию, но «упирался в стену».

«Это как раз к вопросу о том, что дружеские отношения могут быть, а политические нет. Я не могу объяснить, не могу пробить эту стену. Ну что делать… Мне кажется, ситуация очень простая: он чувствует себя человеком, абсолютно встроенным в систему, ее винтиком. И он понимает, что как только он выйдет за какие-то рамки, его тоже выкинут», - сказал Вишневский.

Конфликт между Кагермазовым и спикером ЗакСа возник в первой половине 2017 года. После нескольких публикаций журналиста разоблачительного характер о главе петербургского парламента и разного рода неудобных вопросов единоросс посоветовал корреспонденту сходить в армию. Через два месяца Кагермазову вручили повестку.

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