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16:04

Жириновский настаивает на участии Капитанова в выборах губернатора Петербурга, несмотря на переход в Смольный

фото ЗакС политика Жириновский настаивает на участии Капитанова в выборах губернатора Петербурга, несмотря на переход в Смольный

ЛДПР намерена продолжать участие в выборах губернатора Петербурга, несмотря на переход лидера петербургского отделения партии Олега Капитанова на работу в Смольный, заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский в своем Telegram-канале.

По словам Жириновского, ЛДПР «не просила» у Смольного никаких должностей. «Мы не торгуемся и подачки нам не нужны. Нам нужно участие в выборах!» - подчеркнул Жириновский. По его мнению, Капитанов согласился возглавить комитет по межнациональным отношениям «под давлением чиновников городской администрации».

«ЛДПР продолжит участвовать в выборах губернатора Санкт-Петербурга. Все возможности для этого есть. Подписи муниципальных депутатов в поддержку выдвижения Капитанова есть, но пока была выдана только часть, а оставшиеся придерживают. Он должен получить их в ближайшее время», - подчеркнул Жириновский. Он добавил, что если Капитанова не зарегистрируют, то ЛДПР начнет вести кампанию против врио губернатора Александра Беглова.

Капитанов сложил полномочия депутата ЗакСа 26 июня, а за день до этого принял предложение Беглова стать главой комитета по межнациональным отношениям. В день сложения полномочий он передал в Горизбирком 147 подписей, хотя для преодоления муниципального фильтра ему нужно 155 подписей.


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