СМИ: Погибшие при пожаре моряки-подводники служили в войсковой части в Петергофе

Погибшие при пожаре в Баренцевом море моряки-подводники служили в войсковой части, которая дислоцируется в Петергофе, пишет «Коммерсант».

По данным издания, часть подчиняется главному управлению глубоководных исследований Минобороны и включает в себя отряд гидронавтов и научно-исследовательскую лабораторию. При этом ее офицеры служат в Североморске, где находятся АПЛ – носители сверхмалых подводных лодок, которые используют гидронавты. Подразделение имеет статус секретного, в открытых источниках указано, что она пользуется атомными глубоководными станциями, пишет «Фонтанка.ру».

Также о принадлежности моряков к части в Петергофе писал проект Baza. Издание называет имена двух погибших Героев России, капитанов 1-го ранга: Денис Долонский и Николай Филин.

14 моряков-подводников погибли в территориальных водах России при пожаре на научно-исследовательском глубоководном аппарате, отравившись парами горения. Среди них было семь капитанов 1-го ранга. Причиной, по данным СМИ, могло стать короткое замыкание. Следственный комитет проводит проверку.