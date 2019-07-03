Панихиду по погибшим в Баренцевом море подводникам отслужат в Кронштадте

Панихиду по морякам-подводникам, ставшим жертвами пожара в принадлежащей Минобороны субмарине в Баренцевом море, отслужат почти 200 священников в Никольском морском соборе в Кронштадте, информирует "Интерфакс", ссылаясь на сообщение пресс-службы Петербургской епархии.

В церковном событии поучаствуют все священники, прибывшие накануне, 2 июля, в Северную столицу по случаю 10-летия восстановления института военного духовенства. Также на панихиде будут присутствовать порядка 200 моряков Кронштадтского военного гарнизона.

Моряки-подводники погибли в Баренцевом море 1 июля при пожаре на научно-исследовательском глубоководном аппарате Министерства обороны, отравившись парами горения. Причиной, по данным СМИ, могло стать короткое замыкание. Следственный комитет проводит проверку инцидента.

Ранее появилась информация, что погибшие военные служили в войсковой части, которая дислоцируется в Петербурге. Эти сведения подтвердил врио губернатора Александр Беглов. Известно, что среди погибших было семь капитанов первого ранга.