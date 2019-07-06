Общественная комиссия по расследованию Первомая: «Не начало ли это чего-то ещё более жесткого?»

Росгвардия отрицает свое участие в жестком разгоне первомайского шествия общедемократической колонны 1 мая, а правозащитники ждут, когда глава ГУ МВД по Петербургу Роман Плугин выполнит обещание и даст интервью. Об этом 5 июля рассказали общественники на встрече, посвященной ходу расследования событий Первомая-2019.

Во время шествия по Невскому проспекту на 1 мая последней шла общедемократическая колонна. Участников колонны начали задерживать ещё до начала шествия, а уже на главной магистрали Петербурга вообще разогнали. По разным данным, тогда было задержано более 60 петербуржцев. Одной из участниц шествия сломали ключицу, а на координатора муниципальной кампании от Штаба Навального Александра Шуршева полицейский напал со спины.

Основной аргумент полиции – колонна встала и организовала несогласованный митинг во время согласованного шествия, основной аргумент власти – участники колонны выкрикивали обидные лозунги и несли плакаты с не менее обидными подписями. Участники шествия отмечали, что колонна встала из-за действий правоохранительных органов. Правозащитный совет Петербурга решил провести собственное расследование и разобраться, кто же все-таки виноват в случившемся.

Представители комиссии по общественному расследованию поведали о ходе своего исследования 5 июля в «Открытом пространстве».

Социолог Владимир Костюшев рассказал о методах расследования и о конкретных предметах анализа. Он сообщил, что провел интервью с 30 задержанными на шествии, а вот с сотрудниками правоохранительных органов и чиновниками пообщаться не удалось. Костюшев все еще ждет звонка от генерал-майора полиции Романа Плугина, с которым случайно встретился на акции 12 июня и попросил об интервью. При этом, генерал-майор полиции свое согласие дал сразу, сказал социолог.

- Он мгновенно согласился. Это очень важно. Мне понравилось. Рядом три других каких-то полковника стояли. «После «Алых парусов», - сказал генерал-майор Плугин. Ну вот сегодня у нас 5 июля. Я жду звонка. Если генерал-майор Плугин даст команду, то его подчиненные, от сержанта до полковника могут дать уникальный материал для расследования. Включая сержанта, который повалил Александра Шуршева на асфальт Невского проспекта, - рассказал Костюшев.

Он добавил, что позицию власти внятно всё же не сформулировали. По мнению правозащитника Динара Идрисова, как реагировали органы власти на произошедшее можно увидеть по тому, как суды рассматривают дела по задержанным на Первомае.

Идрисов напомнил, что основная часть дел рассматривалась очень быстро – решения выносились без ознакомления с доказательствами. Исключением стал Куйбышевский районный суд, который признал, что задержанные никаких законов не нарушили, а остановка колонны произошла из-за действий правоохранительных органов. Однако, часть правоохранительных органов сняла с себя ответственность, сообщил правозащитник.

- В ответ на запрос Евгения Мусина, гражданского активиста, в адрес руководства Росгвардии по Северо-Западному округу о том, какие подразделения Росгвардии принимали участие в разгоне первомайской демонстрации, задержании участников шествия, в применении силы, вчера пришел сказочный ответ в сочетании со сказочным Первомаем. Сказочный ответ, что ни один из военнослужащих, а также иных сотрудников Росгвардии участия в Первомайских событиях не принимал, - заявил Идрисов.

- Не верь глазам своим! – послышалось из зала вместе с удивленными смешками и перешептыванием.

Правозащитник попросил собравшихся поделится материалами о разгоне Первомая. Костюшев добавил, что по разгону шествия уже собрано достаточно материала, но не весь - работы ещё много. Впереди добор фактов и их анализ, уточнил социолог. По его словам, комиссия планирует предоставить отчет к концу августа.

Итоги встречи подвела секретарь общественной комиссии Наталья Евдокимова. Она заявила, что нельзя допустить укрепления формулировки «незаконный митинг внутри санкционированного шествия».

- Если это пройдет, я имею ввиду «несанкционированный митинг внутри санкционированного шествия», это потом можно будет использовать при любой остановке шествия. Вот в чем здесь очень большая опасность, - считает Евдокимова.

Она отметила, что важно выяснить, кто же всё-таки дал команду разогнать шествие. По ее мнению, полиция не могла сама на это пойти. Также Евдокимова добавила, что подход к пропуску лозунгов на акции стал серьезнее. Она связывает это с подсчетом рейтингов чиновников, который зависит и от одобрения власти народом. К тому же плакаты власть и активисты оценивают по-разному, уверена Евдокимова.

- Разная совершенно оценка правозащитников, нормальных людей и власти одних и тех же плакатов. «Это наш город» - не может быть экстремальным. Или «Мы здесь власть». Читаем Конституцию: мы действительно здесь власть, а это было трактовано как попытка насильственной смены власти. Это тоже очень серьезно. Я вот к чему? Я к тому, что не начало ли это чего-то ещё более жесткого? – задалась вопросом член общественной комиссии.

София Саттарова / фото: Михаил Масленников

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