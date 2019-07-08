Активисты планируют митинг против нарушений на выборах в Петербурге  

Организационная встреча по проведению митинга состоится вечером 9 июля. Активисты обсудят вопросы нарушений на муниципальных и губернаторских выборах, сообщил в социальных сетях основатель движения “Красивый Петербург” Красимир Врански.

Целью митинга будут освещение правонарушений на выборах, поддержка регистрации желающих кандидатов, отмена и перенос выборов на зиму, передает активист.

По мнению Врански, нарушения на выборах заключаются в тайном назначении выборов, закрытых в рабочее время ИКМО, медлительной работе комиссий, фальсификации документов, неправомерным отказам в регистрации кандидатов. Нарушениями на губернаторских выборах активист называет отстранение от выборов конкурентов Александра Беглова и фальсификацию подписей в его поддержку.

Ранее, 29 июня, у ИКМО “Екатерингофский” сотрудники полиции задержали нескольких желающих баллотироваться в мундепы. Комиссия, по мнению кандидатов, работала с нарушениями. Красимир Врански в качестве журналиста вел онлайн-трансляцию у ИКМО, после чего его также задержали. Впоследствии задержанных отпустили под обязательство явиться в суд.

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