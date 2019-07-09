Зеленский решил направить деньги военным вместо парада в День независимости Украины

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил в Facebook, что военный парад в День независимости Украины 24 августа будет отменен, а деньги, выделенные на него, пойдут на выплату премий военным.

По словам Зеленского, военный парад обычно «помпезный и точно недешевый». «Мне кажется, в этом году вместо парада лучше эти деньги выделить нашим героям, нашим военным», - заявил президент Украины.

По его словам, на премии военным направят 300 млн гривен. Они достанутся солдатам-срочникам, сержантам, офицерам и другим. В том числе – бойцам, которые участвуют в конфликте на юго-востоке Украины. Сам День независимости пройдет в «новом формате», отметил Зеленский.

В Петербурге 27 января 2019 года прошел парад в честь 75-летия снятия блокады Ленинграда. Идея вызвала неоднозначную реакцию в обществе, ряд деятелей заявили, что праздничное шествие неуместно для скорбной даты, петицию против мероприятия подписали свыше 4 тысяч человек. В Смольном в ответ на коллективное обращение петербуржцев сообщили, что парад организует министерство обороны России. Парад состоялся, в нем приняли участие около 2,5 тысяч военнослужащих и свыше 100 единиц техники.