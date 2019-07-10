Активисты назначили дату митинга против нарушений на выборах в Петербурге

Основатель движения «Красивый Петербург» Красимир Врански заявил в социальных сетях о намерении провести митинг за честные выборы 24 июля.

Планы на митинг активисты обсудили на заседании 9 июля. Уведомление о публичном мероприятии будет направлено в Смольный 11 июля. На личной странице во «ВКонтакте» Врански предложил присоединиться к организаторам митинга штабу Навального в Петербурге, «Объединенным демократам» и «Яблоку».

О планах провести массовое мероприятие Врански рассказал 8 июля. Участники митинга намерены требовать освещения правонарушений на выборах, регистрации кандидатов и переноса выборов на зиму.

Также согласованный митинг против произвола на выборах планирую провести коммунисты в воскресенье, 14 июля. Информация о мероприятии размещена на сайте петербургского отделения КПРФ. Митинг пройдет на площади Ленина в 12:30.

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