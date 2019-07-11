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10:55

Эсеры настаивают на введении поименного голосовании в ЗакСе

фото ЗакС политика Эсеры настаивают на введении поименного голосовании в ЗакСе

Петербургские парламентарии, представляющие фракцию "Справедливая Россия" в Заксобрании, - Алексей Ковалев, Надежда Тихонова и Александр Егоров, направили в юридическую службу законодательного органа проект постановления, предполагающий внесение корректив в регламент заседаний.

Эсеры предлагают ввести практику поименного голосования по всем открытым вопросам повестки дня. Вместе с тем результаты должны быть доступны широкой публике на официальном сайте ЗакСа.

Изменения справороссы хотят внести в пункт 55 постановления ЗС "Об утверждении Регламента заседаний Законодательного Собрания Санкт-Петербурга".

Отмечается, что задумка парламентариев должна повысить уровень открытости и доступности информации о деятельности главного законотворческого органа в городе.

"Мы считаем, что каждый избранный петербуржцами депутат должен нести ответственность перед своими избирателями. Например, если депутат, которому я доверил свой голос, поддерживает исключение из перечня зеленых насаждений сквер в моем районе, разве я буду за него снова голосовать? То, что сейчас депутатам удается скрывать свои «голоса» за решения, которые не поддерживают жители, противоречит принципу прозрачности власти", - утверждает Тихонова.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.

Рейтинг персон в этом материале


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13:33    
А что за принцип такой "прозрачность власти"?

13:14    
Главное - выгнать Вишневского! Остальное наладится само собой!

12:27    
А еще обязательно должен быть введен работающий порядок отзыва депутата избирателями по компрометирующим основаниям или за отказ от выполнения своих предвыборных обязательств.

11:52   Бордунов  
11:29 Едрос отвечает не перед тем, кто голосовал, а перед тем, кто обеспечил ему мандат. Чуете разницу?

11:29    
Хорошее предложение. Даже для едросов. Вдруг, из них кто-то не голосовал за гадости для россиян, а за гадкое решение партии отвечать придется.

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