Горизбирком решил создать 92 «дачных» избирательных участка в Ленинградской и Псковской областях

Санкт-Петербургская избирательная комиссия одобрила создание избирательных участков на территории садоводств в Ленинградской и Псковской областях. Соответствующее решение ГИК принял на заседании 11 июля.

Вопрос вызвал дискуссию между членами Горизбиркома. Против решения высказались представители партий КПРФ, «Справедливой России», «Яблока» и «Партии роста». В частности, член ГИК от «Партии роста» Алексей Березин считает, что жителям с активной гражданской позицией эти участки не нужны.

- Я принципиально против создания на данных конкретных выборах участков за пределами Санкт-Петербурга. Я предполагаю, что в этом нет никакой необходимости, и все избиратели, которые действительно занимают активную гражданскую позицию, смогут в течение одного дня приехать и проголосовать, - уверен Березин.

Также он заявил, что создание «дачных» избирательных участков может привести к фальсификациям на выборах. Его коллега по ГИК Дмитрий Краснянский поинтересовался, есть ли у представителя «Партии роста» доказательства. Березин ответил, что информацию получил «из своих источников». Его в споре поддержал другой член «Партии роста» Павел Швец.

- Скажите, в каком статусе на работе рабочей группы принимал участие бывший член Санкт-Петербургской избирательной комиссии Дмитрий Юрьевич Карасев? – спросил Швец у члена рабочей группы по «дачным» участкам Олега Зацепы.

Он пояснил, что Карасев был привлечен в качестве эксперта. Помимо этого, на заседании возник вопрос, почему выбрана именно Псковская область, а Новгородская в этом не участвует. На это ответил председатель ГИК Виктор Миненко. Он сообщил, что для создания избирательных участков вне Петербурга необходимо заключать соглашение с представителями других регионов. Их смогли заключить с Ленинградской и Псковской областями.

В итоге, за открытие «дачных» участков проголосовало 10 членов ГИК. Еще 3 – против («Партия роста», КПРФ и «Яблоко»), представитель «Справедливой России» воздержалась. Согласно решению, 72 избирательных участка создадут в садоводствах Ленинградской области, а 20 – в Псковской. Точные адреса некоторых участков позже определят территориальные избирательные комиссии, сообщили члены ГИК.

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