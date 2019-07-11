Псковская журналиста Прокопьева пожаловалась в Генпрокуратуру на включение в список террористов

Корреспондент «Радио Свобода» Светлана Прокопьева обратилась к генпрокурору Юрию Чайке с жалобой на свое включение в список террористов и экстремистов, передает «Северо-Запад. МБХ медиа».

В жалобе Прокопьева указала, что считает включение в список «необоснованным, подрывающим ее репутацию клеветническим актом». По ее мнению, подобные решения «ставят под сомнение правовой характер государства в Российской Федерации, порывают доверие к российской правоохранительной системе, что может негативно отразиться как на репутации страны в мире, так и на практике международного сотрудничества в деле борьбы с терроризмом».

Прокопьеву внесли в перечень террористов 4 июля. Перед этим были заблокированы ее банковские счета.

Дело по ст. 205.2 УК РФ (публичное оправдание терроризма) на Прокопьеву завели зимой 2019 года. Поводом стала колонка, опубликованная в «Псковской ленте новостей» осенью 2018 года, в которой журналистка рассуждала о мотивах подростка, который устроил взрыв у дверей здания ФСБ в Архангельске.

В феврале в Пскове состоялся митинг в поддержку Прокопьевой. В конце февраля комиссар Совета Европы по правам человека Дуня Миятович призвала уполномоченного по правам человека в России Татьяну Москалькову вмешаться в ход дела.