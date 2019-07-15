Рекламный блок загружается...
18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы-2019
Рекламный блок загружается...

Новости

10:51

Ковалев предлагает отдать теплицы Таврического дворца не "Гинзе", а детям

фото ЗакС политика Ковалев предлагает отдать теплицы Таврического дворца не "Гинзе", а детям

Руководитель фракции "Справедливая Россия" петербургского ЗакСа Алексей Ковалев поинтересовался у главы аппарата губернатора Любови Совершаевой о планах Смольного заключить концессионное соглашение с Ginza Project о реконструкции заброшенных теплиц Таврического сада в том числе под ресторанный комплекс.

Парламентарий уверен, что участок следует вернуть в границы объекта культнаследия "Таврический дворец с садом" и обновить оранжерею за счет города, после чего передать её в управление Дворца творчества юных.

Концепция "реновации" теплиц была представлена "Гинзой" 17 апреля на Неделе городских изменений. Согласно условиям соглашения, участок передается в аренду компании на 35-летний срок. За это время на территории должны быть возведены оранжереи, пространства для ярмарок, киноцентр, концертно-театральная площадка.

Ковалев интересуется, принято ли правительством окончательное решение по оранжереям, предусмотрена ли компенсация недополученной прибыли городом инвестору, планируется ли передача прав собственности на объект недвижимости инвестору после исполнения концессии.

Ранее, напомним, запущенные теплицы Таврического сада выставили на аукцион.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.
Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Рекламный блок загружается...

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.

Нет высказываний. Добавить высказывание


Рейтинг персон


Все новости:
11:33 Муниципал: ГИК затребовал у ИКМО «Екатерингофский» все решения о регистрации и отказе в регистрации кандидатов

11:21 С 2015 года Роспотребнадзор уничтожил почти тысячу тонн "санкционки"

10:51 Ковалев предлагает отдать теплицы Таврического дворца не "Гинзе", а детям

10:23 В правительстве предложили ввести дополнительный выходной для россиян

10:03 В Смольном пояснили, отчего им понадобилась справка о заслугах Стругацкого

9:41 Сокуров закрывает интересовавший полицию фонд "Пример интонации"

9:21 Ночью Соболь отпустили из ОП с двумя протоколами   2

14 июля, 20:45 Кандидаты в депутаты Мосгордумы Яшин и Соболь задержаны полицией   3

14 июля, 18:00 СМИ: Россия отказалась дискутировать с Японией о передаче двух Курильских островов   1

14 июля, 17:10 Муниципал: ИКМО “Васильевский” отказала в регистрации кандидатами бывшему главе муниципалитета и другим представителям КПРФ   2

14 июля, 16:55 В Чернобыльской зоне отчуждения нашли радиоактивный объект

14 июля, 16:44 Как в девяностые: Красный митинг против нарушений на выборах   1

14 июля, 15:45 "Открывай!": Столичные протестующие добрались до дверей Мосгоризбиркома   2

14 июля, 14:42 Повинуясь Яшину, участники акции за допуск независимых кандидатов двинулись к мэрии Москвы

14 июля, 14:32 "Допускай!": На несогласованной акции Яшин, Гудков, Жданов требуют регистрации на выборах в Мосгордуму   1

Предыдущие новости

Регионы

Рекламный блок RTB загружается

© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.