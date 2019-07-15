Беглов дал подчиненным неделю на ликвидацию стихийных свалок

Впечатленный количеством жалоб, которые приходят к нему через социальную сеть "ВКонтакте", врио губернатора Александр Беглов поручил чиновникам ускорить работу по устранению несанкционированных свалок. Таковых, по его данным, насчитывается как минимум 36 штук, и разбросаны они практически по всей карте города, передает официальный сайт петербургского правительства.

Обратившись к профильному вице-губернатору Николаю Бондаренко, Беглов дал ему неделю на ревизию и устранение стихийно образовавшихся гор отходов.

"Неважно - бюджетный или частный собственник - все должны быстро и качественно убирать. Нельзя экономить на вывозе мусора", - добавил врио губернатора.

По словам Беглова, он сам регулярно во время объездов города наблюдает свалки и понимает, почему это явление вызывает у жителей сильное раздражение.

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