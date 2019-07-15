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15 июля, 21:48

Кандидаты в депутаты МО "Звездное" отстояли в суде свое участие в выборах

фото ЗакС политика Кандидаты в депутаты МО "Звездное" отстояли в суде свое участие в выборах

Московский районный суд 15 июля отклонил иск кандидата в муниципальные депутаты МО «Звездное» Всеволода Прохорца против его соперников на выборах в округе Никиты Пятаева и Екатерины Ильиной. Их регистрация осталась в силе, сообщили кандидаты ЗАКС.Ру после заседания.

По словам Ильиной, предъявляемые обвинения были «шиты белыми нитками». Судья же старалась вникнуть во все детали и выслушивала все доводы, заявила Ильина. В частности, были затребованы поданные кандидатами документы и вызваны свидетели, добавила самовыдвиженка.

Ильина и Пятаев сообщили, что самого Прохорца на заседании не было – его интересы представлял заместитель главы местной администрации МО «Звездное» Борис Харитонов. Также ответчики рассказали, что ИКМО представило в суд подложные, по их мнению, документы.

- В иске было указано, что у меня отсутствовал документ. По сути же, они (ИКМО – прим. ЗАКС.Ру) наглым образом его подменили: оригинал подменили копией. Приходила заместитель председателя избирательной комиссии Самойленко Елена Анатольевна и в глаза прокурору, в глаза судье заявляла о том, что она принимала именно копии, а не оригиналы. Хотя в подтверждении было указано, что я сдал платежное поручение. Если бы это была копия, в документе указали бы на это, - поделился Пятаев. 

По мнению Ильиной и Пятаева, решение Московского районного суда могут обжаловать, чтобы помешать им провести качественную агитацию.

- Скорее всего, это будет сделано для того, чтобы потратить наши силы, силы наших юристов, тянуть время. Когда ходишь по судам, у тебя меньше времен на агитацию, меньше времени на все выборные процессы, - сообщила Ильина. 

Самовыдвиженец Прохорец требовал отменить регистрацию Пятаева и Ильиной в качестве кандидатов. Основная претензия истца связана с якобы имеющимися нарушениями в предоставленных в ИКМО двумя самовыдвиженцами документах. Ильина и Пятаев утверждали, что с бумагами, которые они подали при выдвижении и регистрации, все в порядке. 

Похожим способом снять с выборов пытаются в суде и кандидатов МО №78 Наталью Грязневич и Андрея Пивоварова. Иски в Куйбышевский районный суд подали выдвинутые партией власти военная пенсионерка Надежда Наскидаева и юрисконсульт бюджетного учреждения Лариса Умнова. Их претензии сводятся к якобы некорректным сведениям о доходах и имуществе Грязневич и информации о судимости у Пивоварова. Сегодня на предварительном заседании истцы также озвучили претензии к подписям, отданным в поддержку самовыдвиженки Грязневич. Заседание по этим искам пройдет 16 июля.

София Саттарова


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