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Муниципал

12:06

Грязневич отстояла право участвовать в выборах в МО №78

фото ЗакС политика Грязневич отстояла право участвовать в выборах в МО №78

Куйбышевский суд Петербурга во вторник, 16 июля, признал законной регистрацию участницы «Объединенных демократов» Натальи Грязневич кандидатом в муниципальные депутаты МО №78.

Против регистрации возражала кандидат от «Единой России» Лариса Умнова. В исковом требовании она изначально указала, что Грязневич предоставила муниципальной избирательной комиссии неверные сведения о доходах и имуществе. Позже суть претензии изменилась. Представитель Умновой Иван Попов заявил в суде, что УФМС признала неверными данные о прописке пяти жителей округа, подписавшихся за кандидатку.

Председатель ИКМО №78 Ливия Ериганова объяснила суду, что зарегистрировала Грязневич кандидатом 5 июля, а ответ на ее запрос от УФМС пришел только через три дня после этого. Она отказалась объяснить журналистам, каким образом подписи граждан оказались в распоряжении кандидата от «Единой России».

В качестве свидетелей выступили подписавшиеся за Грязневич Алла Митрофанова и Иван Хлобыстин. Они подтвердили, что в подписных листах указаны их актуальные паспортные данные. Митрофанова заявила, что недавно оформляла нотариальную доверенность по своему паспорту и регулярно участвует в выборах. Кроме того, была представлена нотариально заверенная копия паспорта Алексея Прикоты, также оставившего свою подпись за Грязневич.

Выслушав свидетелей, против удовлетворения иска высказалась представительница прокуратуры. Истец настоял на удовлетворении требования. Председатель ИКМО сначала поддержала позицию Попова, а затем добавила: «На усмотрение суда».

Напомним, накануне конкурентам не удалось снять с выборов двух представителей «Объединенных демократов» в МО «Звездное».

Сергей Еремеев

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