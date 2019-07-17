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15:20

Радзиховский по-своему истолковал массовое снятие московских кандидатов

фото ЗакС политика Радзиховский по-своему истолковал массовое снятие московских кандидатов

Тактику столичных властей, решивших в полном составе не допустить называющих себя независимыми кандидатов до выборов в городской парламент, попытался объяснить политолог и психолог Леонид Радзиховский. Ему представляется, что заслуга самих оппозиционеров в столь радикальном их неприятии чиновниками если и есть, то минимальная: роль, авторитет и тем более опасность протестных кандидатов для существующего политического режима, с его точки зрения, сильно преувеличены.

"Во время разгона демонстрации было видно, как они убегают от полиции - как Паниковский убегал от гуся. Это обычные, не героического склада, отнюдь не титаны духа и тела, не фанатики, не готовые идти не только на смерть, но и на мучения, самые обычные обыватели. Ну, энергичные, ну, с политической жилкой. Что они могут? Ничего", - поделился своим соображением обозреватель в интервью интернет-ресурсу Sobinews

Суть дела состоит несколько в другом: по мнению эксперта, власть научилась улавливать народное недовольство и раздражение и по возможности купировать их, решая свои проблемы превентивно. Это делается при малейших признаках "страшного раздражения миллионов людей", которое, в частности, можно "в красках" наблюдать сегодня. В этом смысле оппозиционеры оказались в нужном месте и в нужное время - для того, чтобы не быть зарегистрированными.

"Когда ветер истории бьет этим гусекрадам в спину, а начальству в лицо, в эту секунду все меняется. И грозные непобедимые полицейские превращаются в жалких ничтожных личностей. Волки и овцы, кошки и мышки вдруг мгновенно меняются местами", - образно разъяснил Радзиховский природу чиновничьего "бдения".

Накануне, 16 июля, стало известно о том, что ввиду превышения допустимого предела брака в собранных подписях кандидатами в Мосгордуму отказались регистрировать Любовь Соболь, Константина Янкаускаса, Ивана Жданова, Дмитрия и Геннадия Гудковых, Сергея Митрохина. Днем ранее в регистрации отказали Илье Яшину. Кандидаты и их сторонники, настаивая на своей правоте, каждый вечер протестуют в центре столицы.

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15:28    
Радзиховскому в этот раз раз в логике не откажешь... Особенно хорошо сравнение "навальнистов" с "гусекрадами"! Реально прозападная "пятая колонна" в России сейчас в стадии предсмертной агонии, а то и в гнилостном разложении...Путин сейчас может её ЛЕГКО добить, а может и оставить на дальнейшее самостоятельное и окончательное разложение...

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