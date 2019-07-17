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Муниципал

16:10

Кандидаты в мундепы просят Памфилову отменить выборы в 25 округах

фото ЗакС политика Кандидаты в мундепы просят Памфилову отменить выборы в 25 округах

Кандидаты в муниципальные депутаты обратились к главе Центризбиркома Элле Памфиловой с требованием распустить ряд ИКМО и отменить в них выборы из-за многочисленных нарушений, сообщает штаб Навального в Петербурге.

Претензии кандидаты предъявили по меньшей мере к 25 ИКМО: «Екатерингофский», «Ржевка», «Черная речка», «Сампсониевское», «Гагаринское», «Звездное», «Сергиевское», «Сосновское», «Пулковский меридиан», «Введенский», «Посадский», «Чкаловское», «Петровский», «Полюстрово», «Комендантский аэродром», № 15, «Пискаревка», «Морские ворота», «Озеро Долгое», «Академическое», «Зеленогорск», «Кронверкское», «Аптекарский остров», «Светлановское», «Смольнинское» и другим.

В обращении кандидаты заявили, что то, что ЦИК называет «выборами», «ими не является». «Мы не можем доверять работе избирательных комиссий, неоднократно нарушивших закон. Комиссии, которые не пускают в помещения членов СПбИК и ЦИК, баррикадируются и обманывают кандидатов, не соответствуют принципу "честных и прозрачных выборов"», – подчеркивается в заявлении.

Многие ИКМО отказывают независимым кандидатам в регистрации на выборах по формальным причинам, неоднократно Горизбирком отменял эти решения и предписывал регистрацию одобрить. Накануне рабочая группа ГИК рассматривала отказы в ИКМО «Екатерингофский». О том, как это было - в материале ЗАКС.Ру.

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Упоминаемые муниципальные округа, рейтинг в этом материале
0
0
 МО Академическое
2
0
 МО Аптекарский остров
1
0
 МО Введенский
0
0
 МО Гагаринское
0
0
 МО Город Зеленогорск
1
0
 МО Екатерингофский
0
0
 МО Звездное
1
0
 МО Комендантский аэродром
1
0
 МО Кронверкское
1
0
 МО Морские ворота
0
0
 МО Озеро Долгое
2
0
 МО Петровский
0
0
 МО Пискаревка
0
0
 МО Полюстрово
0
0
 МО Посадский
0
0
 МО Пулковский меридиан
0
0
 МО Ржевка
0
0
 МО Сампсониевское
0
0
 МО Светлановское
1
0
 МО Сергиевское (бывш. Парнас)
0
0
 МО Смольнинское
0
0
 МО Сосновая поляна
2
1
 МО Черная речка
2
0
 МО №15
 
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