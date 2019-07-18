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15:54

Роскомнадзор оштрафовал Google  на 700 тысяч рублей

фото ЗакС политика Роскомнадзор оштрафовал Google  на 700 тысяч рублей

Роскомнадзор оштрафовал американскую компанию Google  на 700 тысяч рублей из-за недостаточного уровня фильтрации запрещенного в РФ контента в поисковике, сообщили в РКН.

Google  не выполнил требования РКН, хотя представителям компании не раз разъясняли требования закона об информации, подчеркнули в ведомстве. Ранее в отношении Google был составлен протокол.

В конце 2018 года компанию уже оштрафовали на 500 тысяч рублей за то, что она не подключилась к федеральной государственной информационной системе, в которой содержится перечень заблокированных в России сайтов. Подключение к реестру – требование законодательства, вступившее в силу с 1 октября. Поисковики, подключившись к системе, должны исключать из выдачи запрещенные ресурсы.

Позже в Роскомнадзоре допустили, что если Google будет игнорировать требования закона, то законодательство изменят так, чтобы появилась возможность заблокировать поисковик в России.

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