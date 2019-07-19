Горожанко снова отказали в регистрации кандидатом в мундепы “Коломны”

Избирательная комиссия МО “Коломна” 19 июля во второй раз отказалась регистрировать кандидата в муниципальные депутаты от “Яблока” Федора Горожанко. Причина отказа - наличие слова "внутригородской" в наименовании комиссии в документах выдвиженца.

В первый раз ИКМО “Коломна” отказалась регистрировать кандидатов от “Яблока” на муниципальные выборы 10 июля, якобы из-за недостающего уведомления о конференции партии, хотя партия уведомляла ИКМО, отправив информацию о конференции по почте. “Яблоко” оспорило отказ в Горизбиркоме.

- У нас было написано “внутригородское муниципальное образование муниципальный округ коломна”. С точки зрения закона, в местном самоуправление “внутригородское” - родовое определение всех муниципалитетов внутри Санкт-Петербурга. Они все внутригородские и добавление этого слова ни на что не влияло, - прокомментировал ЗАКС.Ру повторный отказ в регистрации претендент на место мундепа от “Яблока” Федор Горожанко.

По его мнению, ИКМО нашла “зацепку”, о которой могла предупредить официально за три дня до заседания по регистрации. Избирательная комиссия должна была прислать извещение о найденных ошибках, однако, по словам Горожанко, никаких документов от нее не приходило.

Повторное заседание по решению о регистрации кандидата ИКМО “Коломна” назначила на 21:00 - всего через два часа после того, как Горожанко выпустили из суда по делу о сломанной двери в администрации Адмиралтейского района. Комиссия "Коломны" 19 июля отказала в регистрации также самовыдвиженцам Марине Шмелевой и Георгию Ашижеву.

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