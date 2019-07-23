Уголовное дело "бородача", напавшего на борцов с нелегальной торговлей, дошло до суда

Невский районный суд зарегистрировал уголовное дело в отношении "бородача" Махмадюнуса Хабирова, атаковавшего ножом у метро "Проспект Большевиков" активистов, борющихся с незаконной торговлей, уведомляет пресс-служба судебных ведомств Петербурга.

Мужчине инкриминируют хулиганство, угрозу убийством, умышленное уничтожение или повреждение имущества.

Дело к производству пока не принято.

Напомним, 2 июля активист "Потребнадзора" Александр Виноградов, снимавший на камеру незаконных торговцев у метро, подвергся нападению бородача, угрожавшего ему ножом. После непродолжительной и бесплодной погони за хулиганом, прерванной внезапно прибывшим на место сотрудником Росгвардии, Виноградов подал заявление в полицию. Позже выяснилось, что нападавшим был Хабиров, который самостоятельно явился к правоохранителям.

Ранее новый глава комитета по межнациональным отношениям Олег Капитанов заявил, что берет данное дело под личный контроль.

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