Рекламный блок загружается...
18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы-2019
Рекламный блок загружается...

Новости

13:58

Вишневский: У меня еще много законопроектов, которые «Единая Россия» может внести от себя

фото ЗакС политика Вишневский: У меня еще много законопроектов, которые «Единая Россия» может внести от себя

Лидер фракции «Яблоко» в Заксобрании Петербурга Борис Вишневский заявил, что еще в мае внес в ЗакС инициативу о включении в перечень зеленых насаждений общего пользования сквера в Кузнечном переулке. Фракция единороссов подобную инициативу подготовила через два месяца после «яблочника».

- Хочу напомнить, что  именно «Единая Россия» исключила этот сквер из ЗНОП. Это была поправка депутатов Марии Щербаковой и Сергея Никешина. Это было в конце 2017 года. Я всячески этому сопротивлялся, но предотвратить этого не смог, - напомнил Вишневский корреспонденту ЗАКС.Ру.

Он также добавил, что единороссы уже не в первый раз вносят от своего имени законопроекты, аналогичные инициативам оппозиционеров.

-  «Единая Россия» делает вид, что моего законопроекта нет. К сожалению, это традиция «Единая России». Но я им благодарен. У меня еще много законопроектов, которые «Единая Россия» может внести от себя. Мой банк законопроектов в их распоряжении, - отметил «яблочник».

Напомним, ранее стало известно, что единороссы предложили внести в список ЗНОП два участка: сквер в Кучнечном переулке и территорию на улице Савушкина, 112-116.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.

Рейтинг персон в этом материале


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Рекламный блок загружается...

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.

Нет высказываний. Добавить высказывание


Рейтинг персон


Все новости:
18:40 Собранный в Петербурге робот "Фёдор" прибыл на Байконур для отправки в космос

18:19 Вишневский обжалует в Горсуде отказ в регистрации кандидатом в губернаторы

18:10 Беглов считает необходимым увеличить количество рабочих мест на границе с Ленобластью

17:59 Муниципал: ГИК не помог коммунистам с регистрацией в ИКМО «Васильевский»

17:54 КГИОП признал сад дачи композитора Рубинштейна региональным памятником культуры   1

17:33 Столичное МВД просит москвичей воздержаться от нового митинга по выборам в МГД   1

17:06 Муниципал: ИКМО «Новоизмайловское» пообещала выдать кандидату копию отказа в регистрации в 30-дневный срок

17:05 После дела Голунова Москалькова предложила наделить расследователей статусом неприкосновенности

16:41 Власти Поморья пообещали исполнить поручение Путина и провести соцопрос о Шиесе

16:28 Муниципал: ГИК отправил на пересмотр отказы в регистрации оппозиции в ИКМО «Екатерингофский»   1

16:19 ЕСПЧ отказался рассматривать жалобу экс-полковника-миллиардера Захарченко

15:59 Памфилова назвала политической борьбой регистрацию кандидатов на выборы в Мосгордуму   3

15:52 Вавилина о ситуации с парком на Смоленке: “Это победа всех жителей Васильевского острова”  

15:51 Бывшего чиновника Смольного оштрафовали за взятки яйцами и маслом

15:18 Памфилова пообещала кандидатам в Мосгордуму не оставить без внимания их жалобы на отказы в регистрации

Предыдущие новости

Регионы

Рекламный блок RTB загружается

© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru