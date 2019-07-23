Вишневский: У меня еще много законопроектов, которые «Единая Россия» может внести от себя

Лидер фракции «Яблоко» в Заксобрании Петербурга Борис Вишневский заявил, что еще в мае внес в ЗакС инициативу о включении в перечень зеленых насаждений общего пользования сквера в Кузнечном переулке. Фракция единороссов подобную инициативу подготовила через два месяца после «яблочника».

- Хочу напомнить, что именно «Единая Россия» исключила этот сквер из ЗНОП. Это была поправка депутатов Марии Щербаковой и Сергея Никешина. Это было в конце 2017 года. Я всячески этому сопротивлялся, но предотвратить этого не смог, - напомнил Вишневский корреспонденту ЗАКС.Ру.

Он также добавил, что единороссы уже не в первый раз вносят от своего имени законопроекты, аналогичные инициативам оппозиционеров.

- «Единая Россия» делает вид, что моего законопроекта нет. К сожалению, это традиция «Единая России». Но я им благодарен. У меня еще много законопроектов, которые «Единая Россия» может внести от себя. Мой банк законопроектов в их распоряжении, - отметил «яблочник».

Напомним, ранее стало известно, что единороссы предложили внести в список ЗНОП два участка: сквер в Кучнечном переулке и территорию на улице Савушкина, 112-116.

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