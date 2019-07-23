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Муниципал

16:28

ГИК отправил на пересмотр отказы в регистрации оппозиции в ИКМО «Екатерингофский»

фото ЗакС политика ГИК отправил на пересмотр отказы в регистрации оппозиции в ИКМО «Екатерингофский»

Санкт-Петербургская избирательная комиссия 23 июля отменила отказы ИКМО «Екатерингофский» в регистрации оппозиционных кандидатов. При этом, ГИК не будет сам регистрировать выдвиженцев, а отправил решения на пересмотр в ИКМО, передаёт корреспондент ЗАКС.Ру. 

На рабочей группе 16 июля члены Горизбиркома решили самостоятельно зарегистрировать кандидатов. Однако, через неделю на заседании член ГИК Дмитрий Краснянский предложил отправить вопрос регистрации на пересмотр в муниципальную комиссию. Он уточнил, что Горизбирком не справится с таким объёмом работы, так как у городской комиссии и так много дел - с 24 июля будут проходить различные суды, связанные с проходящей кампанией. 

Один из кандидатов в депутаты МО «Екатерингофский» Александр Шуршев просил ГИК не спускать решение в ИКМО, так как муниципальная комиссия не выполняет решения городской комиссии. Помимо этого, ГИК уже несколько раз признавал незаконным бездействие ИКМО «Екатерингофский». Его поддержал другой выдвиженец Фёдор Горожанко. По его словам, он наблюдал как «в гости к Краснянскому» ходили председатель ИКМО Ксения Недбайло и действующий глава округа «Екатерингофский» Олег Смакотин. 

Всего ГИК отправил на пересмотр решения по восьми выдвиженцам. Среди них координатор муниципальной кампании штаба Алексея Навального в Петербурге Александр Шуршев, выдвиженцы от "Яблока" Полина Костылева и Фёдор Горожанко, а также главный редактор «МК в Петербурге» Максим Кузахметов. 

ИКМО "Екатерингофский" отказала этим и другим претендентам на места в совете мундепов 13 июля.

София Саттарова


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18:31    
Ксюха и Смаркота - сладкая парочка, но будут они иметь бледный вид и тонкий голос, когда их будут выгонять за разгильдяйство.

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