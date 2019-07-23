Рекламный блок загружается...
18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы-2019

Новости

19:15

Акция памяти жертв гомофобии началась в центре Петербурга

фото ЗакС политика Акция памяти жертв гомофобии началась в центре Петербурга

На Невском проспекте 23 июля с 19:00 группа активистов надела на себя черные накидки в память о жертвах гендерных предрассудков. Поводом для акции стало жестокое убийство ЛГБТ-активистки Елены Григорьевой, тело которой со множественными ножевыми ранениями накануне нашли в Московском районе Петербурга.

Высказаться против гомофобии пришли как знакомые Григорьевой, так и петербуржцы, узнавшие о ее гибели из новостей. Некоторые держат в руках цветы и фотографии погибшей. Всего в акции участвуют порядка 15-20 человек.

Неподалеку стоят две пожилые женщины с гомофобными плакатами. В одной из них участники акции узнали активистку НОД.

Убийство активистки породило немало слухов. Знакомые Григорьевой утверждают, что она неоднократно жаловалась на угрозы. Активисты озвучивали версии, что это могли быть участники так называемой «гомофобной игры “Пила”» или радикальные националисты. Еще до своего каминг-аута Григорьева в разное время была координатором нескольких ультраправых организаций и принимала участие в «Русских маршах». По другой версии, на активистку напали на бытовой почве.

Сергей Еремеев

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Рекламный блок загружается...

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.
Добавить высказывание


22:58    
Можно быть оппозицией, быть несогласным, протестовать, стоять с плакатами и т.д.,но называть свою страну "Рашкой" и желать ей смерти (пусть даже не всей, а ненавистной ее части) может только тварь конченая. Туда ей и дорога, в аду ее ждет ее обожаемый "Правый сектор"

21:00    
О жертвах сожалею, но живых гомиков не люблю и буду лечить везде, где только увижу.

Страница 1-ая (всего: 1)
Добавить высказывание


Рейтинг персон


Все новости:
22:48 Проблема "яблочных" отказов

21:25 Шишкина обратилась в ЦИК с жалобой на выборы в Петербурге   1

20:49 Социологии сообщили о готовности 40% опрошенных голосовать за Беглова на выборах   5

20:13 Клишас не видит нарушений конституционных прав граждан в идее об идентификации пользователей e-mail   1

19:38 Паук предложил Памфиловой записать совместный трек и прийти к нему на концерт

19:15 Акция памяти жертв гомофобии началась в центре Петербурга   2

18:58 ГИК решил потратить на «дачные» участки 7,39 млн рублей   1

18:45 Цивилев предложил приостанавливать работу нерадивых агрегаторов такси после смертельного ДТП на Обводном   1

18:40 Собранный в Петербурге робот "Фёдор" прибыл на Байконур для отправки в космос

18:19 Вишневский обжалует в Горсуде отказ в регистрации кандидатом в губернаторы   4

18:10 Муниципал: Кандидата в мундепы от “Единой России” лишили полномочий в избирательной комиссии

18:10 Беглов считает необходимым увеличить количество рабочих мест на границе с Ленобластью

17:59 Муниципал: ГИК не помог коммунистам с регистрацией в ИКМО «Васильевский»

17:54 КГИОП признал сад дачи композитора Рубинштейна региональным памятником культуры   1

17:33 Столичное МВД просит москвичей воздержаться от нового митинга по выборам в МГД   1

Предыдущие новости

Регионы

Рекламный блок RTB загружается

© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru