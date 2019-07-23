Акция памяти жертв гомофобии началась в центре Петербурга

На Невском проспекте 23 июля с 19:00 группа активистов надела на себя черные накидки в память о жертвах гендерных предрассудков. Поводом для акции стало жестокое убийство ЛГБТ-активистки Елены Григорьевой, тело которой со множественными ножевыми ранениями накануне нашли в Московском районе Петербурга.

Высказаться против гомофобии пришли как знакомые Григорьевой, так и петербуржцы, узнавшие о ее гибели из новостей. Некоторые держат в руках цветы и фотографии погибшей. Всего в акции участвуют порядка 15-20 человек.

Неподалеку стоят две пожилые женщины с гомофобными плакатами. В одной из них участники акции узнали активистку НОД.

Убийство активистки породило немало слухов. Знакомые Григорьевой утверждают, что она неоднократно жаловалась на угрозы. Активисты озвучивали версии, что это могли быть участники так называемой «гомофобной игры “Пила”» или радикальные националисты. Еще до своего каминг-аута Григорьева в разное время была координатором нескольких ультраправых организаций и принимала участие в «Русских маршах». По другой версии, на активистку напали на бытовой почве.

Сергей Еремеев