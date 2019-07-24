Полиция увела Дацика со сцены во время митинга за честные выборы

Скандально известный националист и боец ММА Вячеслав Дацик вместе с супругой Викторией прорвался на сцену во время митинга за честные выборы, который начался вечером 24 июля на площади Ленина.

К микрофону Дацика не пустили, и он крикнул: "Сарынь на кичку! Дайте слово".

Чтобы увести его со сцены, организаторам пришлось позвать полицейских. Дацик кричал, что его жена тоже кандидат в муниципальные депутаты, но общаться с ним правоохранители не захотели.

Один из заявителей акции Красимир Врански объяснил, что список выступающих согласовывался организаторами заранее.

Спустившись вниз, Дацик начал фотографироваться с одними участниками митинга и задирать других. В частности, он крикнул руководителю муниципальной кампании партии "Яблоко" Максиму Кацу: "Заднеприводный".

Рядом с Дациком держится еще несколько молодых мужчин, которые время от времени поднимаются на край сцены и спускаются вниз.

В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в

.



Посмотреть общий рейтинг персон.