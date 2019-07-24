Участники митинга за честные выборы потребовали отставки Макарова

На митинге против нарушений на муниципальных и губернаторских выборах в Петербурге 24 июля толпа прокричала: "Макарова в отставку", передает корреспондент ЗАКС.Ру.



Перед этим начальник муниципального штаба "Яблока" Максим Кац заявил, что партия выставила своих кандидатов в Петроградском районе, хотя его отговаривали от этого, утверждая, что Петроградка - вотчина спикера ЗакСа Вячеслава Макарова.



В итоге, по словам Каца, ни одного кандидата от "Яблока" в муниципалитетах Петроградского района не зарегистрировали кандидатами в депутаты. ЗАКС.Ру уже подробно рассказывал, с какими проблемами столкнулись "яблочники" на муниципальных выборах в Петербурге.



На митинге за честные выборы, который начался вечером 24 июля на площади Ленина, собралось около 4 тысяч человек.

Сергей Еремеев

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