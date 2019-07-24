В Петербурге стало на 569 избирателей меньше

На 1 июля 2019 года в Петербурге 3,81 млн человек, которые могут проголосовать на выборах 8 сентября, сообщает Горизбирком.

Больше всего избирателей уменьшилось во Фрунзенском (-1773 человека по сравнению с январем 2019 г.), Кировском (-1543 человека) и в Петроградском (-1309 человек) районах. Горизбирком зафиксировал самое большое увеличение избирателей в трех спальных районах: Красносельском (+2667 человек), Приморском (+2378 человек) и Невском (+2184 человек).

Среди муниципалитетов совершеннолетних жителей Петербурга больше всего прибавилось в МО “Коломяги” +2187 человек (Приморский район), МО “Южно-Приморский” +1991 (Красносельский район), МО “Поселок Парголово” +1928 (Выборгский район), МО “Пискаревка” (Калининский район) +1132, МО “Рыбацкое” +917 (Невский район) и МО “Звездное” + 825 (Московский район).

Самые большие “потери” среди избирателей: МО “Петровский” -1160 (Петроградский район), МО “Смольнинское” -1091 (Центральный район), МО “Город Кронштадт” -913 (Кронштадтский район), МО “Город Пушкин” -789 (Пушкинский район) и МО “Академическое” -735 (Калининский район).

В прошлом году скачки численности избирателей были заметнее.

Перед президентскими выборами в 2018 году, с января по 18 марта Горизбирком вычеркнул около 185 тысяч петербуржцев из списка избирателей и число людей, которые могут отдать свой голос, сократилось с 3,81 до 3,63 млн человек.

К июлю избирателей стало больше на сразу на 15 тысяч до 3,78 млн человек. В январе 2019 года число петербуржцев, которые могут проголосовать, оказалось больше, примерно, на 38 тысяч человек и составило 3,81 млн человек. К июлю 2019 года число избирателей уменьшилось на 569 человек.

В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в

.



Посмотреть общий рейтинг персон.