Памфилова призвала полицию действовать корректно на фоне ночных обысков у кандидатов в Мосгордуму

Глава Центризбиркома Элла Памфилова в эфире «Эха Москвы» призвала правоохранительные органы максимально корректно проводить следственные действия по делу о воспрепятствовании работе избирательных комиссий.

«Если они [правоохранители] и предпринимают какие-то меры с их точки зрения для профилактики противоправных мер со стороны потенциальных кандидатов, то в любом случае это должно быть максимально корректно», - подчеркнула Памфилова.

Она добавила, что правоохранители, защищая права, сами не должны допускать противоправных мер, хотя «частенько грешат» этим. «Они обязаны соблюдать все, что положено им по закону: и адвокаты должны быть, и время обысков должно быть корректно определено», - подчеркнула Памфилова.

Накануне СК возбудил уголовное дело о воспрепятствовании работе избиркома. Вечером того же дня полиция пришла с обысками к кандидатам в Мосгордуму. Ряду кандидатов позвонили около полуночи, вызвав на допрос в Следственный комитет.