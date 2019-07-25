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12:51

Член Горизбиркома: На выборах губернатора Петербурга смогут проголосовать 200 тысяч дачников

фото ЗакС политика Член Горизбиркома: На выборах губернатора Петербурга смогут проголосовать 200 тысяч дачников

Санкт-Петербургская избирательная комиссия оценивает, что на губернаторских выборах за пределами города сможет проголосовать порядка 200 тысяч человек, сообщил член Горизбиркома с правом решающего голоса Юрий Кузьмин на пресс-конференции 25 июля.

Кузьмин уточнил, что в ГИК ожидают, что в реальности проголосует меньше. По его словам, на каждом отдельном участке проголосуют сотни, а не тысячи человек.

- Практически все экстерриториальные комиссии будут находиться в правлениях СНТ, - отметил Кузьмин.

По словам председателя избирательной комиссии Московской области Ильи Березкина, столичный опыт показывает, что голосование на экстерриториальных участках не влияет на общий результат выборов. Однако необходимость голосования в садоводческих массивах он объяснил "маломобильностью" пожилых людей.

8 сентября проголосовать на выборах губернатора Петербурга можно будет за пределами города. 72 избирательных участка будет организовано в Ленинградской и 20 в Псковской областях. Все кандидаты на должность главы города кроме врио губернатора Александра Беглова высказывали недовольство этим решением.

Сергей Еремеев


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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13:19    
Не надо мелочиться: полтора миллиона дачников ждут-не-дождутся этих выборов, аж полоть и поливать грядки не могут!
Все глаза уже проглядели, где ж они, экстерриториальные комиссии?

13:10    
А уже известно за кого эти 200 тыс. «дачников» проголосуют или они уже?

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