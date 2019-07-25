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13:15

Гудков о допросе в СК: Следователь сказал, что будет какой-то "сюрприз"

фото ЗакС политика Гудков о допросе в СК: Следователь сказал, что будет какой-то "сюрприз"

Следственный комитет в Москве вызвал на допрос ряд кандидатов в Мосгордуму, политик Дмитрий Гудков после допроса сообщил, что завтра его ждет некий «сюрприз», передает «Новая газета».

По словам Гудкова, следователь на допросе расспрашивал его, как он стал кандидатом на выборах, как финансировалась его избирательная кампания. Гудков в ответ рассказал о том, как комиссия забраковала его подписи. Спрашивал следователь и о несогласованных акциях и митингах, Гудков отказался отвечать, сославшись на ст. 51 Конституции.

«И завтра в 15:00 меня снова вызвали на допрос, следователь сказал, что будет какой-то "сюрприз". Но пока я в статусе свидетеля», — сказал Гудков.

Получили повестки на допросы также Любовь Соболь, Кирилл Гончаров и другие кандидаты. Гончарову вручили повестку спустя почти час после указанного в ней начале допроса, передает «МБХ Медиа». «Теперь мне нужно попасть в прошлое», - резюмировал Гончаров.

Накануне СК возбудил уголовное дело о воспрепятствовании работе избиркома. Вечером того же дня полиция пришла с обысками к кандидатам в Мосгордуму. Ряду кандидатов позвонили около полуночи, вызвав на допрос в Следственный комитет.

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15:20    
13:22 Сейчас не 30-е и даже не 40-50 года прошлого века. Тоска наследников палачей по тем временам бесплодна. Мир безвозвратно изменился. Те, кто сегодня сеют ветер, завтра пожнут бурю.

13:22    
Всех подрывников гос.строя России на нары! Если и менять строй в России, то только на СОВЕТСКУЮ власть, а не отдавать её этим прозападным гомосекам-гудковцам!

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