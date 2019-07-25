ГИК признал базы МВД, по которым проверяли подписи в поддержку кандидатов, устаревшими

Санкт-Петербургская избирательная комиссия 25 июля провела очередное заседание. В частности, на нем приняли решение по выдвиженцам Штаба Алексея Навального в Петербурге в МО «Смольнинское».

ГИК решил отменить их отказ в регистрации и отправить решение на пересмотр в ИКМО. Среди кандидатов экс-координатор Штаба Навального в Петербурге Денис Михайлов.

Член ГИК Дмитрий Краснянский напомнил, что Михайлов выступал ранее на заседании рабочей группы. Он убедил членов Горизбиркома в том, что сведения в его подписных листах верны, а пришедшая информация из базы МВД устарели, рассказал Краснянский.

Ранее решение об отмене отказа в регистрации приняла рабочая группа ГИК.

ИКМО "Смольнинское" отказала Михайлову и его соратникам по штабу в регистрации 11 и 12 июля. Большинство подписей, отданных в поддержку независимых кандидатов комиссия признавала недействительными из-за несоответствия данных избирателей с данными базы МВД. Многие оппозиционные кандидаты предполагали, что базы для проверки используют неактуальные.

София Саттарова