Бизнесмен-единоросс через суд снял с выборов лидера «Движения демократического обновления»

Депутату МО «Гражданка» от «Единой России» Никите Коверкину удалось оспорить регистрацию кандидата в депутаты местного совета председателя «Движения демократического обновления» Сергея Назарова. Калининский районный суд удовлетворил иск единоросса вечером в пятницу 26 июля.

- Мне предъявили очень много претензий, но все они были отменены, кроме одной. Якобы заявление о согласии баллотироваться я подал без подписи, - сообщил ЗАКС.Ру Назаров. – На это мы пытались возразить, что бумагу могли подменить. По закону, если комиссия не уведомила меня о недостатках в поданных документах, – а она меня не уведомила – то решение о моей регистрации должно считаться законным. Но суд не внял этому аргументу.

Назаров выдвинулся в муниципальный совет "Гражданки" от партии «Справедливая Россия». По его мнению, решение суда было политически мотивированным. Он уверен, что эсеры могут создать на выборах серьезную конкуренцию партии власти.

- В немалой степени кампания против меня является наездом на кандидата в губернаторы Амосова, потому что я вхожу в его список кандидатов в Совет Федерации, - добавил Назаров.

Депутат Коверкин, выступивший истцом по этому делу, пошел на выборы самовыдвиженцем. В прошлом созыве он представлял в муниципальном совете «Единую Россию». Будучи индивидуальным предпринимателем, он неоднократно получал право на организацию праздников для соседних муниципальных образований. Коверкин прославился как организатор концерта «Татьянин день» в МО «Сампсониевский». В разделе «Расчет» заключенного контракта он указал, что 750 тысяч рублей будут направлены «МО». Позже он объяснил, что эти деньги предназначались «звезде», но называть ее имя отказался.

По словам лидера «Движения демократического обновления», в понедельник, 29 июля, Калининский суд рассмотрит еще четыре иска в отношении представителей «Справедливой России», выдвинувшихся в совет МО «Гражданка». Снять их с выборов планирует специалист «Жилкомсервис №1» Выборгского района Юлия Жданцева. На выборы в МО «Гражданка» она пошла самовыдвиженкой. Также Жданцева баллотируется от Партии Социальной защиты в местный совет МО «Смольнинское».

Назаров в ближайшее время намерен обжаловать решение районного суда в городском.

Напомним, «Движение демократического обновления» основали депутат Заксобрания Михаил Амосов и группа его сторонников, покинувших вместе с ним партию «Яблоко». Организация получила регистрацию в Минюсте 10 июня 2019 года.

Сергей Еремеев

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