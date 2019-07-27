Вишневский о задержаниях политиков в Москве: Протест не нуждается в вождях

Депутат Законодательного собрания Петербурга Борис Вишневский считает, что власти напрасно приняли решение изолировать предполагаемых организаторов сегодняшнего митинга в Москве. Своим мнением о ситуации в столице он поделился 27 июля у себя на странице в Facebook.

"Власть не понимает, что этот протест вообще не нуждается в вождях. Потому что людей достали. Потому что им демонстративно показывают, что они - никто. Пыль под ногами", - заявил лидер фракции "Яблока" в горпарламенте.

Вишневский также отметил отсутствие комментариев со стороны президента России Владимира Путина о сегодняшнем массовом митинге за допуск независимых кандидатов и жестких задержаниях москвичей. Он считает такое поведение характерным для главы государства.

Сегодня в Москве проходит несанкционированный митинг против недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму. Из-за попыток силовиков блокировать центр города и постоянных жестоких и массовых задержаний акция перешла в формат шествия. По данным "ОВД-Инфо" задержаны более 580 человек.

До начала акции были задержаны предполагаемые организаторы протестов, незарегистрированные кандидаты в депутаты Московской городской думы Дмитрий Гудков, Любовь Соболь, Илья Яшин, Иван Жданов и другие.

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