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17:30

Вишневский о задержаниях политиков в Москве: Протест не нуждается в вождях

фото ЗакС политика Вишневский о задержаниях политиков в Москве: Протест не нуждается в вождях

Депутат Законодательного собрания Петербурга Борис Вишневский считает, что власти напрасно приняли решение изолировать предполагаемых организаторов сегодняшнего митинга в Москве. Своим мнением о ситуации в столице он поделился 27 июля у себя на странице в Facebook

"Власть не понимает, что этот протест вообще не нуждается в вождях. Потому что людей достали. Потому что им демонстративно показывают, что они - никто. Пыль под ногами", - заявил лидер фракции "Яблока" в горпарламенте. 

Вишневский также отметил отсутствие комментариев со стороны президента России Владимира Путина о сегодняшнем массовом митинге за допуск независимых кандидатов и жестких задержаниях москвичей. Он считает такое поведение характерным для главы государства. 

Сегодня в Москве проходит несанкционированный митинг против недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму. Из-за попыток силовиков блокировать центр города и постоянных жестоких и массовых задержаний акция перешла в формат шествия. По данным "ОВД-Инфо" задержаны более 580 человек.  

До начала акции были задержаны предполагаемые организаторы протестов, незарегистрированные кандидаты в депутаты Московской городской думы Дмитрий Гудков, Любовь Соболь, Илья Яшин, Иван Жданов и другие. 


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.

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20:03    
18:37 Бездельники - это о путинской банде, которая тучей кровососов паразитирует на государстве?

18:37    
Главная функция государства-репрессивная, а благосостояние при капитализме народ сам себе должен обеспечивать, бездельники!

18:35    
Опять Кролик в субботу в Инстаграме пишет? Ох, плачет по нему раввинат.

18:33    
Государство должно заботится о здоровье и благосостоянии всех граждан страны.
Мы - налогоплательщики, содержим государственный аппарат и силовиков на свои заработанные деньги.
Чиновники, попавшие во власть гребут только под себя, обогащаются за счёт народа.
Полицаи защищают не народ от произвола и беззакония, а власть имущих казнокрадов и коррупционеров.
Позор!

18:19    
В 2012 году белоленточная активность стала для путинской команды удобным поводом, чтобы ввести запретительное выборное законодательство и поставить избирательный процесс под 300%-ный контроль.
Так и теперь, это может стать предлогом для раздувания очередного витка писхоза и перестройки под шумок гос. устройства в интересах правящей группировки на новом этапе: этапе транзита и пост-транзитного существования.

18:16    
17:53 Бла-бла… тролль истерит.

17:53    
Государство(власть) чего-нибудь стоит, если умеет защищаться от внешних и внутренних врагов! Пока правоохранители защищают Россию от экстремистов белопушистыми способами, не так, как в демократическом Париже, к примеру, газами, водомётами, арестом тысяч человек...Тактика правоохранителей в мире такая есть, но использование её требует большого ума генералов - руководителей при подавлении бунта! Завтрашнее утро покажет эффективность её применения в Москве или ошибочность...

17:51    
А где Путин? Он утонул.

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