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18:38

Суд перенес рассмотрение дела Яшина

фото ЗакС политика Суд перенес рассмотрение дела Яшина

Троицкий районный суд Москвы 27 июля после нескольких часов заседания отпустил незарегистрированного кандидата в депутаты Мосгордумы и главу столичного муниципального округа Красносельский Илью Яшина. В отношении политика составлен протокол по ч.2 ст. 20.2 КоАП (организация либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления о его проведении).

Во время заседания судья отклонил все ходатайства политика и его адвоката и не допустил в зал прессу и слушателей. Однако в итоге, как пишет Яшин в Twitter, судья заявил, что в деле имеется много неустановленных обстоятельств и рассмотрение необходимо отложить до 30 июля. По словам самого политика, он направляется на Тверскую. 

Яшина задержали ночью 27 июля после обыска в его квартире. Вечером 26 июля силовики также приходили с обыском в штаб оппозиционера. Аналогичные обыски проходили с 25 июля в домах и штабах других оппозиционных кандидатов в депутаты Московской городской думы. Силовики объясняли свои визиты уголовным делом в отношении неустановленной группы лиц о воспрепятствовании работе избирательных комиссий.

Сегодня, 27 июля, в Москве проходит не санкционированная с властями акция протеста против недопуска независимых кандидатов до выборов в городскую думу. Задержания начались за несколько часов до запланированного времени начала митинга. Полиция применяет грубую силу к москвичам. По данным "ОВД-Инфо", задержаны были уже более 640 человек. 

Ранее, другой районный суд Москвы оштрафовал незарегистрированного независимого кандидата в Мосгордуму Любовь Соболь на 30 тысяч рублей

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