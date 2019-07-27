Любовь Соболь оштрафовали на 30 тысяч рублей за организацию митинга

Незарегистрированный кандидат в депутаты Мосгордумы и юрист Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь признана виновной в организации несанкционированного митинга. Хамовнический районный суд Москвы 27 июля оштрафовал ее на 30 тысяч рублей. Об это сообщила Любовь Соболь в Twitter.

Соболь предъявили обвинения по двум статьям: 20.2 КоАП и 19.3 КоАП. Предполагаемые нарушения связаны со встречей кандидатки с избирателями 14 июля в Новопушкинском сквере.

Перед началом заседания Соболь сообщала в своем Twitter, что полицейские сказали, что ей дадут 15 суток ареста. Согласно Кодексу административных правонарушений, административный арест не может применяться к тем, у кого есть дети младше 14 лет. По словам политика, суд не желал принимать ее паспорт с отметкой о малолетнем ребенке. Кроме того к ней долгое время не пускали адвоката. Однако в итоге суд учел обстоятельства и назначил наказание в виде штрафа.

Решение по ст.19.3 КоАП судья еще не озвучил.

UPD 18:40: Протокол по ст.19.3 КоАП суд вернул в полицию.

Соболь была задержана в Москве незадолго до начала несанкционированного митинга за честные выборы в столице. Также полиция схватила Илью Яшина, Дмитрия Гудкова и других оппозиционеров, которых считают организаторами митинга 27 июля.

Столкновения силовиков и москвичей в центре Москвы все еще продолжаются. Граждане вышли на мирную акцию, но полиция начала жесткие задержания. По данным "ОВД-Инфо" в автозаки отправились более 630 человек.

Напомним, Любовь Соболь планировала принять участие в выборах депутатов Мосгордумы. 13 июля стало известно, что подписи в ее поддержку избирательная комиссия забраковала. Соболь объявила в знак протеста голодовку, которая продолжается по сей день. Оппозиционерка пыталась оспорить отказ в регистрации ее в качестве кандидата, но потерпела неудачу. Тогда она заявила, что останется в здании Мосгоризбиркома, пока к ней не придет глава ЦИК Элла Памфилова. В итоге Соболь вынесли из здания вместе с диваном, на котором она сидела, после чего ее задержали. На следующий день в ее штабе прошли обыски.