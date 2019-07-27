Рекламный блок загружается...
18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы-2019
Рекламный блок загружается...

Новости

18:20

Любовь Соболь оштрафовали на 30 тысяч рублей за организацию митинга

фото ЗакС политика Любовь Соболь оштрафовали на 30 тысяч рублей за организацию митинга

Незарегистрированный кандидат в депутаты Мосгордумы и юрист Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь признана виновной в организации несанкционированного митинга. Хамовнический районный суд Москвы 27 июля оштрафовал ее на 30 тысяч рублей. Об это сообщила Любовь Соболь в Twitter.

Соболь предъявили обвинения по двум статьям: 20.2 КоАП и 19.3 КоАП. Предполагаемые нарушения связаны со встречей кандидатки с избирателями 14 июля в Новопушкинском сквере. 

Перед началом заседания Соболь сообщала в своем Twitter, что полицейские сказали, что ей дадут 15 суток ареста. Согласно Кодексу административных правонарушений, административный арест не может применяться к тем, у кого есть дети младше 14 лет. По словам политика, суд не желал принимать ее паспорт с отметкой о малолетнем ребенке. Кроме того к ней долгое время не пускали адвоката. Однако в итоге суд учел обстоятельства и назначил наказание в виде штрафа. 

Решение по ст.19.3 КоАП судья еще не озвучил. 

UPD 18:40: Протокол по ст.19.3 КоАП суд вернул в полицию.

Соболь была задержана в Москве незадолго до начала несанкционированного митинга за честные выборы в столице. Также полиция схватила Илью Яшина, Дмитрия Гудкова и других оппозиционеров, которых считают организаторами митинга 27 июля. 

Столкновения силовиков и москвичей в центре Москвы все еще продолжаются. Граждане вышли на мирную акцию, но полиция начала жесткие задержания. По данным "ОВД-Инфо" в автозаки отправились более 630 человек. 

Напомним, Любовь Соболь планировала принять участие в выборах депутатов Мосгордумы. 13 июля стало известно, что подписи в ее поддержку избирательная комиссия забраковала. Соболь объявила в знак протеста голодовку, которая продолжается по сей день. Оппозиционерка пыталась оспорить отказ в регистрации ее в качестве кандидата, но потерпела неудачу. Тогда она заявила, что останется в здании Мосгоризбиркома, пока к ней не придет глава ЦИК Элла Памфилова. В итоге Соболь вынесли из здания вместе с диваном, на котором она сидела, после чего ее задержали. На следующий день в ее штабе прошли обыски.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Рекламный блок загружается...

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.
Добавить высказывание


18:34    
Мало! Ну, хотя бы соболиху тысяч на 300 оштрафовали!

Страница 1-ая (всего: 1)
Добавить высказывание


Рейтинг персон


Все новости:
20:49 Латынина назвала московскую акцию 27 июля победой гражданского общества

20:20 Журналистку "Новой газеты" сотрудник ОМОН ударил по лицу

20:01 Любовь Соболь и Ивана Жданова задержали на Трубной площади

19:03 Яшин и Соболь снова зовут всех на встречу с собой в центр Москвы   3

19:01 Суд отпустил Дмитрия Гудкова до 31 июля

18:55 Кандидатов в Мосгордуму Галямину и Жданова отпустили из суда

18:53 Радзиховский резко раскритиковал деятельность Собянина в последнее время   4

18:38 Суд перенес рассмотрение дела Яшина

18:31 Журналист и депутат Азар оказался среди почти 700 задержанных москвичей   1

18:20 Любовь Соболь оштрафовали на 30 тысяч рублей за организацию митинга   1

18:15 У Гостиного двора задержали мужчину с игрушечным автоматом

17:30 Вишневский о задержаниях политиков в Москве: Протест не нуждается в вождях   8

17:11 Главреда "Дождя" вызвали на допрос по делу о вопрепятствовании работе избиркомов   1

16:55 Янкаускас пожаловался на избиение при задержании   2

16:21 Московская полиция успела подвести итог продолжающейся демонстрации   2

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru