Любовь Соболь вынесли на диване из Мосгоризбиркома

Охрана вынесла независимого кандидата в депутаты Московской городской думы Любовь Соболь из здания городской избирательной комиссии вместе с диваном. Оппозиционерка планировала оставаться в Мосгоризбиркоме, пока к ней не придет на встречу глава ЦИК Элла Памфилова. Прямую трансляцию "выноса" Соболь вела в Twitter.

Утром 25 июля избирком отклонил апелляцию Соболь на решение об отказе в регистрации ее в качестве кандидата. Соратница Алексея Навального в знак протеста заявила, что продолжит свою голодовку в здании комиссии, пока ей не дадут побеседовать с Памфиловой.

В итоге Любовь Соболь провела в Мосгоризбиркоме 12 часов. Время от времени она отчитывалась в соцсетях о том, что проводит время на первом этаже и никак не препятствует работе с комиссией. После одиннадцати часов вечера охрана все-таки вынесла независимого кандидата из здания вместе с диваном, на котором она сидела. Диван позже забрали обратно в Мосгоризбирком.

Голодовку Любовь Соболь объявила 13 июля. Независимого кандидата возмутили действия избиркома, признавшего подписи, собранные в ее поддержку, недействительными. Позже она получила отказ в регистрации, который пока оспорить не удалось. Не удалось получить статус кандидата в депутаты Мосгордумы также таким известным политикам, как Илья Яшин, Дмитрий Гудков, Иван Жданов и другим оппозиционерам.

Прошедшей ночью у части незарегистрированных кандидатов в МГД прошли обыски. Любовь Соболь получила повестку с требованием явиться на допрос в связи с уголовным делом о воспрепятствовании работе избирательных комиссий.